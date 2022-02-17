علق الإعلامي مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على تصريحات الإعلامي إبراهيم عيسى بشأن سيدات الصعيد، مطالبًا المجلس الأعلى للإعلام بالتدخل في هذه الأزمة.

وأضاف خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الخميس، أن الإعلامي إبراهيم عيسى أطلق التعميم على نساء الصعيد كافة، وهذا الأمر خطأ، موضحا أن السيدات في الصعيد لا يرتدين المايوهات كما أدعي الإعلامي إبراهيم عيسى.

وذكر أن هناك العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام ويجب أن يسلط الإعلام الضوء عليها، إلا أن الإعلامي إبراهيم عيسى يسعى دائمًا لمناقشة موضوعات مختلفة ـ على حد قوله، متسائلًا: «أنتَ عايز تعمل فتنة في البلد؟.. كفاية ادعاءات كاذبة وتعميم على فئات المجتمع كافة».

واستكمل أنه منذ طفولته لم ير والدته إلا بالرداء الأسود، قائلًا: «طول عمري بشوف أمي لابسة العباية السوداء، وبالمناسبة الترعة مفيهاش مايوه، لماذا تطلق الاتهامات على أمهاتنا وجداتنا بدون حق؟».

وطالب مصطفى بكري، المجلس الأعلى للإعلامي بالتحقيق في التصريحات التي قالها الإعلامي إبراهيم عيسى، قائلًا: «أنا واثق أن المجلس الأعلى للإعلام لا يقبل بهذا وأطالبه بالتحقيق في هذا الأمر، ولا يمر مرور الكرام».

كان الإعلامي إبراهيم عيسى، قال في برنامجه "حديث القاهرة": «لو أنت حضرتك من مواليد الستينيات ومن مواليد من عام 70 لحد 75، فأنا أؤكد لك أن فيه صورة لجدتك بمايوه وصورة لوالدتك بالمايوه، إذا كنت فين بقى في المنيا في الصعيد في سوهاج في أسيوط في بلطيم».

وأضاف «عيسى»: «وأحب أقولك إنها لا كانت عاصية ولا كافرة ولا متبرجة، وكل المصطلحات اللي غرسوها في ذهنك لحد دلوقتي عن المرأة اللي من ضمنها أمك وأختك».