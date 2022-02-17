محافظ بني سويف: إزالة 327 تعديا ضمن المرحلة الثانية من حملات الموجة 19

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، باستمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك وفق البرنامج الزمنى الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية، مع التركيز على التعديات على المجاري المائية ونهر النيل والري.



جاء ذلك خلال مناقشته لسير العمل في حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الـ19 لإزالة التعديات، التي يتم تنفيذها، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.



وتبين من التقرير الذي تعده الإدارة العامة لأملاك الدولة، أنه قد تم أمس إزالة 36 تعديا على مساحة 14 ألفا و871 متراً، ليصل إجمالي ما تم تنفيذه من إزالات إلى 327 حالة "منذ بداية المرحلة الثانية الأحد قبل الماضي وحتى صباح اليوم"، والتي شملت إزالة 233 حالة تعدٍ على مساحة تقدر بنحو 50 ألف متر من أراض أملاك دولة، بالإضافة إلى 94 حالة تعد على مساحة 3 أفدنة و15 قيراط أرض زراعية.



جدير بالذكر أن الموجة "19" الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر: يناير، وفبراير، ومارس، حيث تمت إزالة 122 حالة تعدٍ في المرحلة الأولى في المدة من 19 حتى 30 يناير الماضي، وبدأت بعدها المرحلة الثانية الحالية في الفترة من 6 فبراير الجاري وتستمر حتى 26 من نفس الشهر، وتليها المرحلة الثالثة في الفترة من 6 إلى 26 مارس المقبل