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الأهلي خال من كورونا قبل مواجهة الهلال السوداني  

محمود باهي
نشر في: الخميس 17 فبراير 2022 - 10:31 ص | آخر تحديث: الخميس 17 فبراير 2022 - 10:31 ص

أعلن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سلبية المسحة الخاصة ببعثة الفريق المتواجدة في السودان؛ استعدادا لمواجهة فريق الهلال السوداني في إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد أجرت مسحة طبية فور وصولها مقر إقامتها مساء الخميس.

ويؤدي الأهلي مرانه الرئيسي في الثالثة عصر اليوم الخميس على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة الخرطوم، وذلك في نفس توقيت مباراة الهلال التي تقام غدًا على نفس الملعب.

وكانت بعثة الأهلي برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، قد وصلت إلى السودان مساء الخميس.


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