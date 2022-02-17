 متحدث الحكومة: وصلنا إلى أفضل مرحلة في تاريخ المخزون الاستراتيجي للسلع - بوابة الشروق
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متحدث الحكومة: وصلنا إلى أفضل مرحلة في تاريخ المخزون الاستراتيجي للسلع

أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 17 فبراير 2022 - 3:48 ص | آخر تحديث: الخميس 17 فبراير 2022 - 3:48 ص

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة لا ترغب في حدوث أي تصعيد بالمواقف الدولية حتى لا تتأثر مصر بذلك، باعتبارها أكبر دول العالم استيرادًا للقمح.

وطمأن سعد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، الذي يعرض عبر فضائية «cbc»، مساء الأربعاء، المواطنين بأن مصادر الحصول على القمح متنوعة في حالة حدوث أي طارئ.

وأضاف أن مصر وصلت إلى مرحلة هي الأفضل في تاريخ المخزون الاستراتيجي من كل السلع، موضحًا أن المخزون الاستراتيجي لبعض السلع يكفي حتى ثمانية أشهر، وهذا لم يحدث من قبل، ما مكن الدولة من مواءمة الأسعار التي ارتفعت على مستوى العالم.

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