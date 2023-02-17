لوفتهانزا تعتزم العودة إلى العمليات المنتظمة غدا السبت

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تعتزم مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران تخطي الإضراب التحذيري الذي نظمته نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات في أسرع وقت ممكن.

وقال متحدث باسم الشركة في فرانكفورت اليوم الجمعة: "سنبدأ عملياتنا الاعتيادية مرة أخرى على الفور غدا السبت".

واضطرت أكبر شركة طيران ألمانية إلى إلغاء حوالي 1300 رحلة طيران جراء الإضراب التحذيري الذي دعت إليه نقابة "فيردي" في سبعة مطارات ألمانية، بما في ذلك مركزي "لوفتهانزا" في فرانكفورت وميونخ.

وبدأ الإضراب في مطاري هامبورج وهانوفر بشمال ألمانيا في الساعة 10 مساء (2100 بتوقيت جرينتش) مساء أمس الخميس.

وجرى تعليق العمليات في وقت لاحق في مطارات فرانكفورت وميونخ وشتوتجارت وبريمن ودورتموند.

وتتعامل المطارات السبعة مع ما يقرب من ثلثي ركاب الطيران على مستوى البلاد.

وقالت"فيردي" إن إجراءات الطوارئ مطبقة للعمليات العسكرية والطبية.

وأضافت النقابة أن تسليم المساعدات إلى تركيا والرحلات الجوية الخاصة إلى مؤتمر ميونخ للأمن ستكون ممكنة.

وتشير تقديرات اتحاد المطارات الألمانية (ايه دي في) إلى أنه من المحتمل أن يتأثر ما يقرب من 300 ألف مسافر بسبب تهديد بإلغاء 2340 رحلة جوية.