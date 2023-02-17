زاخاروفا: أرمينيا وأذربيجان حريصتان على الوساطة الروسية في محادثات السلام

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن دبلوماسيي أرمينيا وأذريجان أكدوا، خلال اجتماعاتهم مع المبعوث الخاص للخارجية الروسية بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين إيجور خوفاييف، اهتمامهم وحرصهم على الوساطة الروسية في محادثات معاهدة السلام.

وقالت زاخاروفا، في تعليقها على زيارة خوفاييف إلى باكو ويريفان، "إن الجانبين الأرميني والأذري أكدا اهتمامهما بوساطة بلادنا".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

كما أشارت إلى أن روسيا مستعدة "لتنظيم اجتماع آخر في موسكو لكبار الدبلوماسيين الأرمينيين والأذريين بشأن هذه المسألة".

يُذكر أن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أعلن في اجتماع حكومي أمس الخميس أن الجانب الأرميني أنهى مسودة اتفاقية السلام مع أذربيجان وأرسلها إلى باكو بالإضافة إلى دول مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.