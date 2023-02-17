العراق وأرمينيا يبحثان سبل توطيد وزيادة التعاون والشراكة الاقتصادية بين البلدين

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مع رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان، تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين.

وذكر السوداني - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"، خلال لقائه رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ59 - أنه استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل توطيدها وزيادة التعاون والشراكة الاقتصادية، بما فيه مصلحة الشعبين الصديقين العراقي والأرميني.

وأشار إلى التفاهم على تفعيل اللجان المشتركة بين البلدين، في مجالات؛ السياحة والصناعة والطاقة.

من جهته، أعرب رئيس مجلس الوزراء لنظيره الأرميني عن رغبة العراق في الانفتاح على جميع الدول الشقيقة والصديقة، وعلى التعاون الإقليمي والدولي، بما يمكن من تجاوز التحديات المشتركة، ويدعم أمن المنطقة واستقرارها.