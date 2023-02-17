ستولتنبرج: بإمكان أوكرانيا الانتصار على الغزو الروسي

واصل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، الاعتقاد بأن بإمكان أوكرانيا الانتصار في الحرب ضد الغزو الروسي.

وقال ستولتنبرج في مؤتمر ميونخ للأمن اليوم إن "هذا هو السبب في أننا نساندهم"، حيث مارس ضغوطا لتقديم مزيد من التعهدات بإرسال دبابات إلى أوكرانيا.

وأضاف ستولتنبرج: "لقد دعوت الحلفاء إلى بذل كل ما بوسعهم لتسليم أسلحة حديثة، بما في ذلك مركبات مدرعة ودبابات قتالية".

وذكر الأمين العام للناتو أن الحرب ستنتهي ربما على طاولة المفاوضات، غير أن ذلك يعتمد على قوة أوكرانيا في ساحة المعركة.

وأوضح أنه يتعين على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يدرك أنه في المفاوضات يجب أن يقبل بأن تحيا أوكرانيا، دولة مستقلة ذات سيادة.