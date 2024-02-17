صحة غزة: إسرائيل حولت مجمع ناصر الطبي إلى ثكنة عسكرية وترفض إخراج الجرحى

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة أشرف القدرة، أن إسرائيل ترفض كل المحاولات الأممية لدخول الوقود أو إخراج الجرحى من مجمع ناصر الطبي، مشيرا إلى أن نحو 95 من الطواقم الطبية و186 مريضا و165 نازحا ما زالوا محتجزين في المجمع.

وقال القدرة في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP)، إن مجمع ناصر الطبي المحاصر منذ 24 يومًا تحول إلى ثكنة للعمليات العسكرية الإسرائيلية بالتزامن مع منع دخول أية إمدادات طبية وغيرها له.

وتابع القدرة "أمر الجيش الإسرائيلي إدارة المجمع بإخلاء مبنى ناصر القديم من النساء والأطفال تجاه مبنى الولادة وحقق معهم وبعد ساعتين طالب بإخراج المرضى والمرافقين من الذكور واقتادهم لمبنى الولادة الذي تحول لمركز تحقيق".

وشدد القدرة على أن الوقود بمجمع ناصر نفد وتوقف المولد الكهربائي فجر اليوم الجمعة ما أسفر عن توقف كل الأنظمة بالمستشفى ما أدى لوفاة 5 مرضى حتى الآن، فيما رفض الجانب الإسرائيلي كل المحاولات الأممية لدخول الوقود أو إخراج الجرحى.

وقال "تم استهداف المبنى ومحيطه وبواباته ومبانيه عدة مرات ما أدى لمقتل وإصابة العشرات من المواطنين، وقبل يومين هدم الجيش الإسرائيلي السور الشمالي لمجمع ناصر الطبي وأغلقه بالسواتر الترابية".

وأضاف أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أجبر إدارة مجمع ناصر الطبي على إجلاء النازحين والمرضى الذين يستطيعون الحركة، ذاكرا أنه "على مدى يومين كان هناك نزوح من المجمع لآلاف النازحين والمرضى وعائلات الطواقم الطبية ممن يتمكنون من الحركة وتم استهداف العديد منهم".

وتابع القدرة "بالأمس هدم الجيش الإسرائيلي أسوار المجمع كافة الشرقية والجنوبية والغربية واقتحمت الآليات مجمع ناصر الطبي وسبق الاقتحام قصف لمبنى الجراحة بالطابق الثالث ما أدى لاستشهاد أحد المصابين و14 آخرين من بينهم طبيب".

وأشار القدرة إلى أن الجيش استهدف مبنى الإسعاف والطوارئ ودمر مركبتي إسعاف وجرف خيام النازحين والمقابر الجماعية التي تحتضن ما يزيد عن 200 جثة.

وشدد القدرة على أن "95 من الطواقم الطبية ما زالوا في مجمع ناصر الطبي، و191 مريضًا استشهد 5 منهم حتى الآن بسبب توقف المولد الكهربائي وانقطاع الأكسجين، وبقي 165 مرافقا ونازحا في مجمع ناصر ممن لا يستطيعون الحركة".

وقال إن مجمع ناصر الطبي يشكل العمود الفقري للخدمات الصحية في جنوب قطاع غزة وكان يخدم كل المنطقة الجنوبية وليس فقط خان يونس "والآن أكثر من 300 ألف مواطن بالمناطق الغربية لخان يونس أصبحوا بلا خدمات طبية مع توقف العمل بمجمع ناصر الطبي ومستشفى الأمل في خان يونس".