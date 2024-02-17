أحمد موسى يهاجم وزارة التموين: بتقول كلام معسول على الورق والواقع عذاب للمواطن

انتقد الإعلامي أحمد موسى، بشدة التزاحم والفوضى التي شهدتها معارض «أهلاً رمضان» في شبرا الخيمة بالقليوبية، اليوم، معربا عن أسفه إزاء ما وصفه بـ«المشاهد الصعبة جدًا» و«الخناقات والمشاكل الكبيرة» بين المواطنين.

وقال خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت:«لم أتمن أن نصل إلى هذا الوضع، الناس هتموت بعضها، هل ده ينفع؟ وده هيتكرر كل يوم! لأن عندنا أزمة في السلع، أرجوكم وفروا حاجة الناس، الناس معندهاش مكان هذه الأيام غير المعارض».

وأكد أن هناك تناقضًا بين ما تقوله وزارة التموين عن توفر السلع في المعارض، وبين ما يراه المواطنون على أرض الواقع من نقص وفوضى، قائلا:« وزارة التموين بتقول لنا كلام وعلى الأرض كلام ثاني خالص، بتقول كلام معسول للناس وعلى أرض الواقع عذاب والله للمواطن».

وطالب «موسى» وزارة التموين بتحمل مسئوليتها وتوفير السلع للمواطنين، مشددا على أهمية التحرك بسرعة لتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، لا سيما وأنهم لا يملكون سوى معارض أهلاً رمضان لشراء احتياجاتهم في ظل ارتفاع سعر السكر بالسوق الحرة أكثر من 31 جنيها في سعر الكيلو عن منافذ الحكومة.

وأكد أن المواطنين يشعرون بحالة من الغضب تجاه وزير التموين بسبب عدم وفاء الوزارة بوعودها، قائلا:«الناس طلعت غضبها في وزير التموين اللي بيقلهم حاجة وأنزل بعدها أدور، الناس مش لاقية تعمل كراتين رمضان زي كل سنة، المواطن بيقف بالساعات على كيلو سكر مش عارف يلاقيه».



