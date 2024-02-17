أعلنت مدينة تامبا في ولاية فلوريدا الأمريكية، أن رجلا قضى 37 عاما في السجن بعد إدانته خطأ باغتصاب وقتل امرأة عام 1983 في المدنية، سيحصل على 14 مليون دولار في تسوية مع مدينة تامبا.

وبحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، كان روبرت دوبوايز، 59 عامًا، يبلغ من العمر 18 عامًا فقط عندما تم القبض عليه فيما يتعلق بمقتل باربرا جرامز، 19 عامًا، التي تعرضت للضرب حتى الموت وتم اكتشاف جثتها خلف عيادة أسنان في الجانب الشمالي من المدينة في أغسطس 1983.

وأوُدين دوبوايز بارتكاب جريمة قتل من الدرجة الأولى ومحاولة الاعتداء الجنسي في عام 1985 بعد محاكمة استمرت أسبوعًا.

وجادل المدعون، بأن أسنان السيد دوبوايز تتطابق مع ما وصفوه بعلامة عض على جسد الضحية، وحُكم عليه في البداية بالإعدام، ولكن بعد ثلاث سنوات، غيرت المحكمة العليا في فلوريدا هذا الحكم إلى السجن مدى الحياة.

لكن في أغسطس 2020، تم إطلاق سراح دوبواز بعد ظهور أدلة الحمض النووي الجديدة التي برأته وتورط رجلان آخران اتُهموا فيما بعد بالقتل.

وفي العام التالي، رفع دوبواز دعوى قضائية فيدرالية ضد مدينة تامبا و4 من ضباط الشرطة السابقين وطبيب الأسنان الشرعي الذين شهدوا ضده.

ووافق مجلس مدينة تامبا، بالإجماع على التسوية، بحصوله على مبلغ 14 مليون دولار، سيتم سدادها على 3 دفعات في 3 سنوات.

وقال دوبواز: "أنا ممتن للغاية"، مضيفا أنه يأمل أن تكون قضيته قدوة للآخرين الذين أدينوا ظلما.

وأوضح أنه يأمل أن يحصلوا على العدالة وأن يتمكنوا من المضي قدمًا دون الاضطرار إلى قضاء بقية حياتهم في محاربة النظام الذي ظلمهم بالفعل.

وفقًا للدعوى القضائية، فإن طبيب الأسنان الدكتور ريتشارد سوفيرون، "فبرك عن عمد" دليل علامات العض بالتعاون مع ضباط الشرطة، وزعمت الدعوى أن الضباط لم يبذلوا أي جهد للعثور على الجاني الحقيقي، وبدلاً من ذلك تآمروا "لاستحضار أدلة كاذبة إضافية" ضد دوبواز، وإجبار المخبرين على الشهادة ضده.

وقال الدكتور سوفيرون في شهادته، إنه لم يختلق أي دليل قط ولم يتآمر مع الضباط لإدانة دوبواز.

وفقًا لوثائق التسوية، أنكرت المدينة مزاعم ارتكاب "مخالفات متعمدة" من قبل إدارة شرطة تامبا أو ضباطها السابقين، الذين زعموا، في إفاداتهم، أنهم لم يجبروا مطلقًا أي شخص على الإدلاء بشهادته ضد دوبواز.

وفي شهادته الخاصة، قال مخبر السجن، إن دوبواز لم يعترف أبدًا بالاغتصاب أو القتل، وإنه تعرض للتهديد من قبل الضباط لتقديم شهادة زور، وفقًا للوثائق.

وأوضح لويس فييرا عضو مجلس المدينة، في بيان يوم الخميس الماضي، أنه من خلال التسوية فعل المجلس ما في وسعه لتصحيح هذا الخطأ.

وقال لي بيركاو رئيس قسم شرطة تامبا، في بيان يوم الخميس، إن التقدم في التدريب والتكنولوجيا عزز منذ ذلك الحين قدرتها على إجراء التحقيقات، مما يضمن قدرًا أكبر من الدقة والإجراءات القانونية الواجبة للجميع.

وتوفي أحد ضباط الشرطة الأربعة السابقين منذ ذلك الحين، وقالت جايل هورن محامية دوبوايز، إنه على الرغم من التقدم استمرت المحاكم في الاعتراف بهذا النوع من الفبركة، الذي أدى إلى سجن موكلها ظلما لمدة 4 عقود.