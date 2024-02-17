مجموعة الـ7 تعرب عن قلقها العميق من العواقب المدمرة المحتملة لعملية إسرائيلية في رفح

أعرب وزراء خارجية مجموعة السبع اليوم السبت، عن قلقهم من خطر التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين من غزة، والعواقب المحتملة للعملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح.



وبحسب بيان صادر عن الخارجية الإيطالية، دعا وزراء خارجية مجموعة السبع إلى اتخاذ إجراءات عاجلة؛ لمعالجة الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة، ولا سيما الأزمة التي يواجهها 1.5 نازح لجأوا إلى المدينة الواقعة جنوب القطاع.



وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء العواقب المدمرة المحتملة للعملية العسكرية الإسرائيلية واسعة النطاق في رفح الفلسطينية.



وأكدوا عزمهم العمل من أجل وقف طويل ودائم للأعمال القتالية في غزة، بما يؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار، والتنفيذ العاجل لقراري مجلس الأمن رقم 2712 و2720.



وأشاروا إلى أن «وقف الأعمال القتالية يضمن فتح الممرات لتقديم المساعدة المطلوبة بشكل عاجل، وتسهيل حركة المساعدات الإغاثية، فضلًا عن إطلاق سراح المحتجزين لدى المقاومة».



وعُقد الاجتماع الأوّل لوزراء خارجيّة دول مجموعة السبع الصناعيّة الكبرى، تحت الرئاسة الإيطاليّة، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في جنوب ألمانيا، لبحث الأزمات الدوليّة بينها الحرب على غزة والوضع في البحر الأحمر والهجوم الروسي على أوكرانيا.



وبحسب الخارجيّة الإيطاليّة، استهلّ وزير الخارجيّة الإيطالي أنطونيو تاجاني، الاجتماع «بمناقشة الأزمة في قطاع غزّة وآثارها في الشرق الأوسط».