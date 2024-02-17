أشاد رئيس البرلمان الفلسطيني، روحي فتوح، بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الرافض للعدوان والتهجير القسري للشعب الفلسطيني، قائلا إن «الشعب الفلسطيني فخور بموقف الرئيس السيسي».

ووجه خلال تصريحات لبرنامج «على مسئوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء السبت، التحية إلى الرئيس السيسي على موقفه الصلب في مواجهة العدوان والداعم لمنظمة التحرير.

وتوقع أنه في حال مغامرة نتنياهو في الاستمرار بمخطط التهجير القسري؛ فلن يكون هناك اتفاقية سلام مع مصر، وسوف تُعاد المنطقة إلى المربع الأول للعنف والحروب التي يرفضها الشعب الفلسطيني، معتبرًا أنها ستكون بمثابة نكبة جديدة لا يستطيع أحد تحملها.

وأكد أن الضغط على الشعب الفلسطيني لتهجيره إلى سيناء مرفوض تمامًا، موضحا أن التهجير إلى سيناء سيُعقبه تهجير باقي الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس إلى الأردن.

وذكر تضحيات مصر في سبيل القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى استشهاد مئات الآلاف من المصريين في فلسطين، موضحا أن مصر تحاول بكل جهودها إيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني، بينما لا يسمح نتنياهو سوى بدخول سوى 50 شاحنة فقط.

وأوضح أن حجم الشاحنات المكدسة على معبر رفح، تقف بطول 12 كيلو، بسبب منع إسرائيل دخول المساعدات، قائلا:« نتنياهو يحاصر شعبنا في غزة كي يموت من الجوع، ومصر تحاول بكل جهودها من أجل إيصال المساعدات».