زيلينسكي في مؤتمر ميونخ للأمن: يتعين علينا التحرك الآن لإيقاف بوتين

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي حلفاء بلاده إلى تكثيف الدعم في القتال ضد روسيا، قائلا إن مقاتلي بلاده لا يقيدهم إلا نقص الأسلحة.

وقال زيلينسكي في خطابه اليوم السبت في مؤتمر ميونخ للأمن إن أوكرانيا بددت بالفعل أساطير عديدة خلال حوالي سنتين من القتال الدموي منذ أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعملية العسكرية الخاصة.

وذكر زيلينسكي أن "الأوكرانيين أثبتوا أننا يمكننا أن نجبر روسيا على التقهقر وأننا قادرون على إعادة الحال إلى ما كان عليه. وبهذا، لا نترك أي شيء من الأسطورة الروسية الرئيسية القائلة بأن أوكرانيا لا يمكنها الانتصار في هذه الحرب. يمكننا استعادة أرضنا ويمكن أن يخسر بوتين. وقد حدث ذلك أكثر من مرة على أرض المعركة".

وحذر زيلينسكي بصفة عاجلة من تبعات الحرب، مشيرا إلى أنها كلما طالت سيكون الخطر من انتشارها والإضرار بالنظام العالمي أكبر.

وأضاف زيلينسكي "إذا لم نتخذ إجراء الآن، سيتمكن بوتين من جعل السنوات القليلة المقبلة كارثية لدول أخرى أيضا"، محذرا من أن روسيا إذا انتصرت فإنها يمكن أن تدمر أوكرانيا ثم تهدد دول البلطيق وبولندا.

وجاءت تصريحات زيلينسكي بعد خطاب المستشار الألماني أولاف شولتس الذي دعا شركاء بلاده في الاتحاد الأوروبي إلى زيادة المساعدات المالية المقدمة لأوكرانيا، ورأى أن هذه المساعدات تخدم الأمن الأوروبي.

وخلال كلمته في مؤتمر ميونخ للأمن، قال شولتس إن ألمانيا ضاعفت مساعداتها العسكرية المخصصة لأوكرانيا في هذا العام لتتجاوز سبعة مليارات يورو، وأشار إلى أن ألمانيا تعهدت بالإضافة إلى ذلك بتقديم ستة مليارات يورو في السنوات القادمة، وأعرب عن رغبته الشديدة بأن "يتم اتخاذ قرارات مماثلة في جميع عواصم الاتحاد الأوروبي".