صاحب واقعة إلقاء البرتقال على شاحنة مساعدات غزة: حسيت إن حاجة من ريحتهم جاية ناحيتي

روى ربيع أبو حسن بائع الفاكهة صاحب فيديو إلقاء البرتقال على شاحنة مساعدات التي كانت متوجهة إلى قطاع غزة، تفاصيل الواقعة التي أثارت تفاعلًا واسعًا.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الجمعة، إنه يتابع الأوضاع في قطاع غزة، ويدعو للفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي.

وأضاف: «أول ما جات لي الفرصة حسيت إن حاجة من ريحتهم جاية ناحيتي.. فاللي قدرت عليه عملته ورميت البرتقال.. وكنت بدي للسواقين في الكابينة وأقولهم كلوا من ده ومتجوش عند اللي وراء علشان يوصلهم».

وأشار إلى أنه كان يتمنى تقديم أكثر من ذلك للفلسطينيين، موضحًا أنه يتلقى الكثير من الاتصالات من الداخل والخارج لتوجيه الشكر له.

ولفت إلى أن أحد الفلسطينيين تواصل معه وشكره على ما فعله، فرد عليه بأنه يدعو لهم كثيرًا بسبب ما يواجهونه.

وتابع: «أتمنى من ربنا إن غزة تتعمر والبيوت تتبني والناس تربي ولادهم وكفاية لغاية كده».