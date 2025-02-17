مقررة أممية: عقوبات ترامب ضد المحكمة الجنائية إعاقة للعدالة الدولية

نددت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، مارغريت ساترويت، بالعقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على المحكمة الجنائية الدولية مؤكدة أنها تمثل هجوم مباشر على نظام العدالة الدولية.

وقالت ساترويت في تصريح صحفي، اليوم أن إدراج المدعي العام للمحكمة، كريم خان، في قائمة العقوبات الأميركية، سيكون له انعكاسات سلبية على عمل المحكمة، والإجراءات التي يجب أن تتخذها الدول الأعضاء للرد على هذه الخطوة- حسب وكالة الانباء الفلسطينية وفا.

وأوضحت ساترويت أن "المحكمة الجنائية الدولية أنشئت لضمان سيادة القانون في مواجهة الصراعات وأعمال العنف".

واعتبرت أن "استهداف مؤسسة مكلفة بالتحقيق في أشد الجرائم الدولية خطورة، ومعاقبة كبار مسؤوليها عبر العقوبات، هو بمثابة هجوم مباشر على سيادة القانون وجهود مكافحة الإفلات من العقاب".

وأوضحت أن "تأثير العقوبات سيصبح أكثر وضوحًا خلال الأشهر المقبلة"، مضيفة أن قرار ترمب "يتيح فرض عقوبات شديدة على أعضاء المحكمة وموظفيها".

وأكدت المقررة الأممية أن التأثيرات المترتبة على هذه العقوبات أوسع بكثير. فمثلًا، يمكن تجميد أي تحويلات مالية تتعلق بالمحكمة داخل النظام المصرفي الأمريكي، كذلك، قد تمنعه قيود التأشيرة من أداء مهامه الطبيعية، مثل السفر إلى دول مختلفة أو الاجتماع مع مسؤولي الأمم المتحدة".