 الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا من الضفة بينهم أطفال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيا من الضفة بينهم أطفال

وفا
نشر في: الإثنين 17 فبراير 2025 - 11:23 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 فبراير 2025 - 11:23 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى مساء اليوم الاثنين، 25 فلسطينيًا على الأقل من الضفة، بينهم أطفال، وأسرى سابقون.

وأفادت هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، بأن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي الخليل، ورام الله، فيما يواصل الاحتلال تنفيذ عدوانه في محافظتي جنين وطولكرم منذ أسابيع، الذي ترافقه عمليات اعتقال وتحقيق ميداني مستمرة.

وأشارت إلى أن «حالات الاعتقال في جنين ومخيمها وصلت منذ بداية الاجتياح إلى 160، أما في طولكرم ومخيميها فقد بلغت حالات الاعتقال 130 على الأقل».

ونوهت أن عمليات الاعتقال ترافقها عمليات الإعدام الميداني، والتحقيق الميداني، بالإضافة إلى الاعتداءات والتهديدات بحق المواطنين، إلى جانب تنفيذ عمليات تنكيل وتدمير واسعة للبنية التحتية، وتخريب منازل المواطنين وتدميرها.

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