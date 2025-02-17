إيران تؤكد أنها ستشارك على أعلى مستوى في مراسم تشييع حسن نصر الله

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن بلاده ستشارك في مراسم تشييع الأمين العام الأسبق لحزب الله اللبناني حسن نصرالله «على أعلى مستوى».

وبحسب ما نشرته وكالة «تسنيم» للأنباء، صباح الاثنين، جاء ذلك خلال إجابة بقائي، على أسئلة الصحفيين ضمن مؤتمره الصحفي الأسبوعي.

وحول قضية الطائرة الإيرانية، أشار إلى أن موقف إيران كان واضحًا، حيث أُجريت محادثات بناءة بين وزير الخارجية عباس عراقجي ونظيره اللبناني، وتم التأكيد على ضرورة اتخاذ القرار الأمثل من قِبل البلدين، دون السماح لأي أطراف خارجية بالتأثير على العلاقات الثنائية.

وأكد أن المحادثات مستمرة للوصول إلى حل منطقي ومقبول للطرفين.

والأسبوع الماضي، كشف حزب الله تفاصيل مراسم تشييع أمينيه العامين حسن نصر الله وهاشم صفي الدين، اللذين اغتالتهما إسرائيل في سلسلة غارات العام الماضي.

وقال منسق اللجنة العليا لمراسم التشييع علي ضاهر، في مؤتمر صحفي، إن المراسم ستنطلق الأحد 23 فبراير الجاري، في مدينة كميل شمعون الرياضية ببيروت، عند الساعة الواحدة ظهرًا بالتوقيت المحلي.

وأضاف أن برنامج التشييع سيستمر نحو ساعة، ويبدأ بتلاوة قرآنية، ثم عزف النشيد الوطني اللبناني ونشيد «حزب الله»، قبل دخول نعشي نصر الله وصفي الدين على آلية مخصّصة.

بعد ذلك، سيلقي الأمين العام للحزب نعيم قاسم كلمة تأبينية، يعقبها أداء صلاة الجنازة، ثم تنطلق مسيرة التشييع إلى أماكن الدفن.

وأشار ضاهر إلى أن نحو 79 دولة من مختلف أنحاء العالم ستشارك في مراسم التشييع، سواء بوفود رسمية أو عبر وفود شعبية.

واغتالت إسرائيل نصر الله في 27 سبتمبر 2024 بسلسلة غارات عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، وبسلسلة غارات أخرى اغتالت صفي الدين في 3 أكتوبر من العام نفسه.