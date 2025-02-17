الرئيس الصيني يلتقي كبار المسئولين في قطاع التكنولوجيا

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التقى الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الاثنين، المسئولين التنفيذيين لكبار شركات التكنولوجيا في البلاد، في ظل الأزمات الاقتصادية المحلية والصراعات التجارية الدولية.

وحضر اللقاء الشريك المؤسس لموقع "علي بابا جاك ما"، ورئيس شركة "هواوي رين تشينج في"، ومؤسس شركة "بي واي دي" وانج شوان فو.

ويرى المراقبون، أن لقاء بكين يعد إشارة على الثقة والدعم للشركات الخاصة في ثاني أكبر اقتصاد بالعالم.

ويعاني اقتصاد الصين من ضعف الاستهلاك، ويرجع جزئيا إلى أزمة العقارات الحادة، في حين تهدد النزاعات التجارية مع أمريكا الأعمال.

وقال المراقبون، إن الرئيس الصيني كان يستغل في الماضي مثل هذه الاجتماعات؛ للإعلان عن إجراءات لدعم القطاع الخاص.