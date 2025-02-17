أعرب إبراهيم عادل، نجم بيراميدز، عن سعادته بالفوز على مودرن سبورت، بهدف دون رد، وتتويجه بجائزة رجل المباراة، وزاستعادة الفريق صدارة الدوري الممتاز.

قال إبراهيم عادل في تصريحات عبر قناة «أون تايم سبورت» عقب الفوز على مودرن:" أحمد ربنا على المكسب المهم، نعيش حالة جيدة، ربنا يكافئنا في مباراة صعبة أمام مودرن سبورت، اللقاء كان صعبا ومغلقا لكن ربنا كافئنا بالهدف".

أضاف إبراهيم عادل:" نتمنى أن نستمر على هذا المستوى، جميع اللاعبين يشعروا بالمسؤولية، كلنا هدف واحد، وأتمنى أن نظل على هذه الحالة، بنتعب وربنا بيكفئنا في النهاية".

أتم إبراهيم عادل:" جائزة رجل المباراة؟ توفيق من ربنا، تسعى وتلتزم في الملعب وتعمل بجد، وربنا يتوج مجهودك في النهاية، وأهم شئ ألا أشعر بالشبع وأن يكون لدي دافع جديد في كل مباراة، وأن أصل لأبعد نقطة".

وحقق بيراميدز الفوز على مضيفه مودرن سبورت بهدف دون مقابل سجله إبراهيم عادل في الجولة ١٤ من بطولة الدوري، على استاد السلام.

وقدم اللاعب مباراة غاية في القوة، وساهم مع زملائه في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط التي وضعت بيراميدز في صدارة الدوري برصيد ٣٣ نقطة.