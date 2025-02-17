محافظ الغربية يتفقد مشروعات الصرف الصحي وتطوير الكورنيش بسمنود

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، يرافقة الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، جولة مفاجئة بمدينة سمنود، لتفقد سير العمل في مشروعات البنية التحتية والتطوير الحضاري، والتي تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وخلق بيئة أكثر تطورًا وأمانًا تتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة.

تفقد المحافظ أعمال مشروع الصرف الصحي بمنشية التحرير "عزبة الناموس"، والذي يعد من أهم المشروعات الخدمية بالمدينة، حيث يخدم 21 ألف نسمة في مناطق عزبة الناموس، منطقة الصنايع، ومنطقة المعهد الديني، مشيرًا إلى أن المشروع يشهد معدلات إنجاز متقدمة بلغت 92%.

وأوضح الجندي، أن المشروع يتضمن محطة رفع مقامة على مساحة 445 م²، وشبكات انحدار بطول 32 كم، وخط طرد بطول 1.3 كم بقطر 560 مم بولي إيثيلين، بالإضافة إلى عداية دفع نفقي أسفل كوبري أبو إسماعيل بطول 77 مترًا.

وأكد المحافظ أن هذا المشروع سيحدث نقلة نوعية في مستوى خدمات الصرف الصحي، وسيسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتقليل المشكلات التي كانت تواجه الأهالي، موجهًا بضرورة تكثيف الجهود للانتهاء منه وفق أعلى معايير الجودة.

وخلال جولته، تفقد المحافظ أعمال توصيل الصرف الصحي بشارع الإمام محمد عبده، مؤكدًا ضرورة الانتهاء من المشروع وفق أعلى معايير الجودة، لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

واستكمل المحافظ الجولة بمتابعة أعمال تطوير كورنيش ترعة الساحل، الذي يمتد على مسافة 650 مترًا وعرض 18 مترًا، من كوبري مرور سمنود إلى كوبري هندسة الري، في إطار خطة المحافظة لتحويل المناطق الحيوية إلى متنفسات حضارية متميزة.

وأشار الجندي، إلى أن الكورنيش الجديد لن يكون مجرد ممشى، بل سيتم تصميمه ليكون مساحة ترفيهية متكاملة، تتضمن أرصفة حديثة، وبلدورات وسورًا معماريًا أنيقًا، وأعمال تدبيش لضمان استقرار ضفاف الترعة، كما سيتم تنفيذ رصف متطور باستخدام الإنترلوك، وتركيب مقاعد وبرجولات، وإنشاء منظومة إنارة حديثة تعكس الطابع الجمالي للمكان.

وخلال الجولة، أكد اللواء أشرف الجندي، أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير المدن والمراكز، مشددًا على أن الدولة لا تدخر جهدًا في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء من خلال تطوير البنية التحتية أو تنفيذ مشروعات حضارية تعزز من جودة الحياة.

وقال الجندي: "التنمية الحقيقية تمتد إلى تحسين الخدمات اليومية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر ونعمل على تحقيق طفرة في جميع المجالات، ونضع المواطن في قلب كل خططنا التنموية، لأن الهدف الأساسي هو راحته ورفاهيته".

وفي ختام الجولة، وجه المحافظ بضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المنفذة لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد، مؤكدًا أن محافظة الغربية مستمرة في مسيرتها نحو التطوير والتنمية، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وبناء مستقبل أكثر إشراقًا للأجيال القادمة