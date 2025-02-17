 لبنان يؤكد موقفه الثابت بضرورة انسحاب إسرائيل من جنوب البلاد - بوابة الشروق
الإثنين 17 فبراير 2025 10:17 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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لبنان يؤكد موقفه الثابت بضرورة انسحاب إسرائيل من جنوب البلاد

د ب أ
نشر في: الإثنين 17 فبراير 2025 - 9:17 م | آخر تحديث: الإثنين 17 فبراير 2025 - 9:17 م

أكد وزير الدفاع اللبناني ميشال منسى، اليوم الاثنين، على موقف لبنان الثابت بضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.

جاء ذلك خلال اجتماع منسى، مع مدير المخابرات في الجيش اللبناني طوني قهوجي في مكتبه في اليرزة، شمال شرق بيروت.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الأوضاع الأمنية والتطورات في الجنوب في ظل استمرار الخروقات والاعتداءات الإسرائيلية"، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع اللبنانية.

وأكد منسى "موقف لبنان الثّابت بضرورة انسحاب القوات الإسرائيليّة من أراضيه في الجنوب، ضمن المهلة المحددة بحلول 18 فبراير الحالي".

يذكر أنه كان أعلن عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر. وبدأ تنفيذ وقف إطلاق النار فجر اليوم التالي.

ووافقت الحكومة اللبنانية على استمرار العمل بموجب تفاهم وقف إطلاق النار حتى 18 فبرير الحالي. ولم تلتزم إسرائيل بتنفيذ الاتفاق منذ دخوله حيز التنفيذ.


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