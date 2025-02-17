بابا الفاتيكان يمضى ليلة ثالثة «هادئة» في المستشفى

أعلن متحدث باسم الفاتيكان، اليوم الاثنين، أن البابا فرنسيس أمضى ثالث ليلة في المستشفى بدون أن يعاني من مضاعفات، مضيفا أن البابا "88 عاما" حظى "بليلة هادئة" وتناول الإفطار وقرأ الصحف الصباحية.

ويمكث البابا، في مستشفى بروما منذ الجمعة الماضية، حيث يعاني من التهاب في الشعب الهوائية.

وتصاعدت المخاوف بشأن صحة البابا خلال الأسبوع الماضي، حيث بدا صوته ضعيفا خلال الفعاليات العلنية، كما أنه نادرا ما يغادر مقر إقامته.

وكان الأطباء، قد أوصوا بنقله للمستشفى لتلقى العلاج لبعض الوقت، حسبما ذكرت تقارير إعلامية.