ملك الأردن يشدد على جاهزية المتقاعدين لارتداء الزي العسكري في مواجهة كل التحديات

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أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، الرافض للتهجير والتوطين والوطن البديل.

وبحسب ما نشرته وكالة «بترا»، جاء ذلك لدى لقائه مجموعة من رفاق السلاح المتقاعدين، بمناسبة يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وجدد الملك التأكيد على لاءاته الثلاث، ويشدد على أن موقفه لم يتغير منذ 25 عاما وهو: «كلا للتهجير، كلا للتوطين، كلا للوطن البديل».

وأشار إلى ضرورة الحفاظ على مصلحة الأردن واستقراره وحماية الأردن والأردنيين فوق كل الاعتبارات، مضيفا: «نستمد قوتنا وشجاعتنا من شعبنا العزيز ونشامى الجيش العربي المصطفوي والأجهزة الأمنية ورفاق السلاح المتقاعدين العسكريين».

وشدد على جاهزية المتقاعدين العسكريين لارتداء الزي العسكري «الفوتيك»، والوقوف على يمينه ويساره في مواجهة كل التحديات.



