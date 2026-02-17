 أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد: سأبذل قصارى جهدي لخدمة المواطنين - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 فبراير 2026 12:01 م القاهرة
أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد: سأبذل قصارى جهدي لخدمة المواطنين

يارا صابر
نشر في: الثلاثاء 17 فبراير 2026 - 11:41 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 17 فبراير 2026 - 11:41 ص

وصل الدكتور أحمد الأنصاري إلى مكتبه بديوان عام محافظة الجيزة لمباشرة مهام عمله محافظًا للجيزة.

وقدم المحافظ، خالص الشكر والتقدير لفخامة رئيس الجمهورية على ثقته الغالية وتكليفه بتولي مسؤولية محافظة الجيزة، مؤكدًا أنه سيبذل قصارى جهده لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية والعمل بكل إخلاص من أجل خدمة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم في مختلف القطاعات.

وأشار المحافظ، إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل بروح الفريق الواحد والتنسيق الكامل مع جميع الأجهزة التنفيذية بما يسهم في دفع عجلة التنمية الشاملة والوقوف على مختلف الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وأكد، حرصه على المتابعة الميدانية المستمرة وسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والعمل على إيجاد حلول عاجلة ومستدامة تحقق الصالح العام وتلبي تطلعات أبناء الجيزة.


