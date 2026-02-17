رئيس جامعة بني سويف يفتتح معرض الإنتاج والخدمات الطلابية بأسعار مخفضة بمناسبة شهر رمضان

افتتح الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، اليوم، معرض منتجات مركز الإنتاج والخدمات الطلابية بأسعار مخفضة بمناسبة شهر رمضان الكريم، بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وذلك بحضور الدكتور أبو الحسن عبدالموجود، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة نيرمين عاطف، المشرفة على مركز الإنتاج، والدكتور حسن علي، مدير مركز الإنتاج، ومحمد سليم، أمين عام الجامعة.

وجول رئيس الجامعة داخل المعرض للاطمئنان على جودة المنتجات المعروضة به، مشيرا إلى أن المعرض يشمل سلعا غذائية ومنتجات الألبان ومشتقاتها، التي يتم تصنيعها داخل المركز باستخدام الألبان الواردة من مزرعة كلية الطب البيطري، بالإضافة إلى منتجات الحلويات والمخبوزات واللحوم، ومنتجات السلع الأساسية: السكر، والأرز، والمكرونة، والزيت.

يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على تخفيف الأعباء على جميع منسوبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لهم.