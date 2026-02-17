اعتبر كريل ديميترييف الممثل الخاص للرئيس الروسي أن وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون تحاول استخدام أوكرانيا كوسيلة تشتيت للانتباه لتجنب الملاحقة القضائية.



وقال ، في منشور عبر منصة "إكس" إن كلينتون تستخدم الأزمة الأوكرانية لتشتيت الانتباه عن فبركة قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية عام 2016.

وأوضح دميترييف وهو ممثل الرئيس الروسي لشؤون التعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية، والمدير العام لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، ردا على إحدى تدوينات كلينتون بشأن أوكرانيا إن: "هيلاري تحاول استخدام أوكرانيا كمناورة لصرف الانتباه حتى لا تدخل السجن بسبب اختلاقها رواية (روسيا غيت)".

وجاء تصريح المسؤول الروسي بعد نشر مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية تولسي غابارد تقريرا ذكرت فيه أن إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما أصدرت، عقب فوز الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات 2016، توجيهات بإعداد تقرير استخباراتي جديد يتناقض مع تقييمات سابقة بشأن عدم وجود نية أو قدرة لروسيا على التأثير في الانتخابات.

وبحسب غابارد، فإن خلاصة استخباراتية أساسية تفيد بعدم تأثير موسكو على نتائج الانتخابات جرى حذفها وتصنيفها سريا في التقرير اللاحق.



وكانت الأجهزة الأميركية قد اتهمت روسيا عام 2016 بالتدخل في العملية الانتخابية، فيما خلص تقرير المدعي الخاص روبرت مولر، الذي نشرته وزارة العدل الأميركية في 18 أبريل 2019، إلى عدم ثبوت وجود تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا.

من جهته، نفى ترامب مرارًا وجود أي اتصالات غير قانونية مع مسؤولين روس، فيما اعتبرت موسكو أن الاتهامات الأميركية "لا أساس لها".