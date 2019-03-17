كوريا الشمالية وروسيا تتفقان على تعزيز الاتصالات رفيعة المستوى

اتفقت كوريا الشمالية وروسيا على تعزيز الاتصالات رفيعة المستوى، وتكثيف التعاون في الاقتصاد والمجالات الإنسانية وغيرها من المجالات المختلفة.

جاء ذلك الاتفاق- خلال اجتماع نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي إيم تشون-إيل مع نظيره الروسي إيجور مورجولوف- في العاصمة الروسية موسكو، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأحد.

واتفق الجانبان على تعزيز الاتصالات رفيعة المستوى والتبادل في المجال السياسي، والعمل بنشاط في المجالات الاقتصادية والإنسانية، وتعزيز الدعم المتبادل والتعاون في معالجة قضية شبه الجزيرة الكورية على الساحة الدولية.

وتم توقيع خطة 2019 -2020 للتبادل بين وزارتي خارجية البلدين في أعقاب المفاوضات.

ويتوقع الخبراء أن الاتصالات رفيعة المستوى يقصد بها أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون قد يقوم بزيارة محتملة لموسكو لعقد أول قمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

يُشار إلى أن كوريا الشمالية تعزز دبلوماسيتها مع روسيا منذ انهيار القمة بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي، لذلك يرى الخبراء أن ذلك محاولة تقوم بها بيونج يانج لتوطيد العلاقات مع الدول المجاورة لها لإجراء محادثات نووية مستقبلية مع واشنطن، وفي الوقت نفسه تأمين محتمل للمساعدة الاقتصادية.

وتأتي زيارة "إيم" لروسيا في أعقاب زيارة قام بها اثنان من كبار المسؤولين في كوريا الشمالية، إذ التقى وزير الشؤون الاقتصادية الخارجية الكوري الشمالي كيم يونج-جيه مع وزير تنمية الشرق الأقصى الروسي ألكسندر كوزلوف في وقت سابق من الشهر الجاري؛ لمناقشة التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين.

كما قام بزيارة نائب مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية هان مان-هيوك روسيا مؤخرا لحضور معرض للصور تم تنظيمه للاحتفال بالذكرى السنوية السبعين لزيارة مؤسس كوريا الشمالية كيم إيل-سونج الرسمية لموسكو.