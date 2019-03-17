استمرار انقطاع التيار الكهربائي في جنوب إفريقيا بسبب إعصار موزمبيق

ذكرت شركة الكهرباء في جنوب إفريقيا، إن انقطاع التيار الكهربائي الخاضع للسيطرة، سوف يستمر على مدار اليوم الأحد، بعد أن أدى الإعصار الذي ضرب دولة موزمبيق المجاورة، إلى الحد من واردات الطاقة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن شركة كهرباء "إسكوم" قولها في بيان لها، إنه "من غير المرجح أن تتم استعادة واردات الطاقة من موزمبيق خلال الأيام القليلة المقبلة".

وتخطط الشركة لتخزين احتياطي من المياه، بغرض الحصول على طاقة إضافية لمساعدة الشبكة على تجنب حدوث المزيد من الانقطاع للتيار الكهربائي خلال الأسبوع.

ويعكس انقطاع التيار الكهربائي من المرحلة الرابعة - وهو أعلى مستوى قامت به الشركة - عدم إمكانية الاعتماد على محطات الفحم القديمة، والاعتماد على واردات الطاقة، ووجود عيوب، حتى في أحدث المحطات التي تم إنشاؤها.

ومن المقرر أن يتم تطبيق هذه الدرجة من تقنين الكهرباء، من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة مساء اليوم بالتوقيت المحلي، وفقا للشركة.

ويهدف اليوم الرابع على التوالي لانقطاع الطاقة بصورة متعاقبة، وهو ما يعرف باسم "تقنين التيار الكهربائي"، إلى حماية النظام من الانهيار التام.