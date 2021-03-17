تركيا توقف 8 أجانب في إطار مكافحة داعش

أوقفت قوات الأمن التركية في إسطنبول، اليوم الأربعاء، 8 أجانب في إطار مكافحة تنظيم "داعش".

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية، أنه تم إلقاء القبض عليهم في مداهمات، جرت بعد تلقي الجهات المختصة معلومات عن نشاط الموقوفين في صفوف التنظيم بسوريا والعراق.

وخلال عمليات المداهمة عثرت فرق مكافحة الإرهاب على العديد من الوثائق التنظيمية.

وتستهدف السلطات التركية المشتبهين بالانتماء للتنظيم بشكل مستمر.

تجدر الإشارة إلى أن تنظيم داعش كان أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية التي شهدتها تركيا خلال السنوات الماضية، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.

ومن بين الهجمات التي شنها التنظيم في تركيا هجوم وقع ليلة رأس السنة عام 2017 واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا وإصابة 79 آخرين.