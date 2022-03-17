أوكرانيا: تدمير 88 طائرة و444 دبابة منذ بداية الغزو الروسي

قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إن إجمالي الخسائر القتالية للجيش الروسي في الفترة من 24 فبراير إلى 17 مارس، بلغت 14 ألف شخص، وحوالي 88 طائرة، و108 طائرات هليكوبتر، ونحو 444 دبابة.

وأضافت في بيان، نشرته وزارة الدفاع الأوكرانية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الخميس، أن روسيا خسرت منذ 24 فبراير الماضي، 1435 مركبة مدرعة، و201 نظام مدفعي، و72 نظامًا صاروخيًا للإطلاق المتعدد، و43 نظام دفاع جوي، وحوالي 864 مركبة، و11 طائرة بدون طيار وعشر وحدات من المعدات الخاصة.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، تخصيص 800 مليون دولار كمساعدة أمنية إضافية لأوكرانيا خلال تصريحات من البيت الأبيض، أمس الأربعاء، وبذلك يصل المبلغ الإجمالي إلى مليار دولار من المساعدات التي تم الإعلان عنها في الأسبوع الماضي فقط.

وأشار مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إلى إرسال خطاب إلى روسيا يدعو للقاء ممثلين عن الأجهزة الروسية المختصة وبحث الوضع في أوكرانيا.

وقدمت أوكرانيا، طلبين إلى المحكمة الجنائية الدولية، للاعتراف باختصاص المحكمة في الجرائم المحتملة المرتكبة على أراضيها منذ 21 نوفمبر 2013.

من جهته، رفض الكرملين رفضا قاطعا تصريحات خان، حول الأسباب التي تثار بموجبها هذه القضية ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، والتي تبرر إطلاقها بغية الدفاع عن أمنها وردّ العدوان عن مواطنيها.