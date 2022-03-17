التحفظ على 13 طن ياميش رمضان مجهول المصدر داخل مخزن في الإسكندرية

قررت نيابة المنشية في الإسكندرية، اليوم الخميس، التحفظ على 13 طن ياميش رمضان، مجهول المصدر وبدون مستندات تدل على مدى صلاحيته، داخل مخزن "بدون ترخيص" قبل ترويجها في الأسواق.

وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة والتحقيق مع المسؤول عن المضبوطات؛ لاتهامه بممارسة الغش التجاري وحيازة مواد غذائية مجهولة المصدر.

وجاء قرار النيابة عقب الحملة التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع مباحث التموين في الإسكندرية، حول قيام المدير المسؤول عن مخزن في منطقة المنشية الجديدة، لحيازته سلع رمضانية مجهولة المصدر وبدون مستندات دالة على مشروعية حيازتها، مما يشكل ضررًا على صحة المواطنين.

وبتقنين الإجراءات، تم مداهمة المخزن، وبتفتيش أروقته عثر بداخله على "10 أطنان خروب مجروش، و100 كيلو جرام بندق، و90 كيلو تمر هندي، و750 كيلو زبيب مجفف إيرانى، و500 كيلو زبيب مصري، و400 كيلو سوداني، و70 كيلو عين جمل، و80 كيلو قراصيا مجففة، و80 كيلو قمر الدين، و125 كيلو مشمشية مجففة".

تم تحريز المضبوطات، وتحرير محضر إداري بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.