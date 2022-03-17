أكد نائب وزير المالية الدكتور أحمد كوجاك أن الموازنة الجديدة للعالم المالي الجديدة؛ ستعكس أولويات الدولة المصرية خلال الفترة المقبلة، كاشفا عن تقديم الموازنة الجديدة لمجلس النواب خلال الأيام القليلة القادمة.

جاء ذلك خلال ندوة بعنوان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التحديات في اليوم الثاني للمنتدى البرلماني لحزب مستقبل وطن بمدينة الغردقة.

وقال نائب وزير المالية إن الحكومة ستعمل على ميزانية في العام المالي الجديدة تحقق توفير السلع الاستراتيجية الرئيسية والحساسية.

وأضاف أن هناك حرصا من الحكومة على توفير هذه السلع لفترة طويلة ومتوسطة مؤكدا أن الهدف من الموازنة الجديدة سنعمل على الحفاظ على مكتسابات الفترة الماضية وخصوصا الإصلاح الاقتصادي.

واستعراض نائب وزير المالية، ملامح الموازنة الجديدة للعام المالي الجديدة، مؤكدا أن نائب وزير المالية: كل مخصصات "حياة كريمة" متاحة بالموازنة العامة.. والإصلاح الاقتصادي تصد لتداعيات الأزمة الراهنة

وأكد أحمد كوجاك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن الموازنة المالية للدولة تستهدف أولويات المواطن وملفات التنمية.

وأشار إلى أن هناك دولا عديدة لم يتوافر فيها السلع مثل مصر، لافتا إلى أن ذلك جاء نتيجة الاستقرار الاقتصادي بالدولة والقرارات التي اتخذتها القيادة السياسية والحكومة.

وأوضح نائب وزير المالية، أن الموازنة تعمل على استمرار الحافظ على النجاحات السابقة في جميع المشروعات الخاصة بالتنمية وزيادة حجم الإنفاق، لافتا إلى أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة الحافز الإضافة للموردين يساعد على زيادة الإنتاج المحلي لمحصول القمح، وسيتم خلال أيام الإعلان عن سهم توريد أردب القمح، بسعر مجزي لحل أزمة الاستيراد في ظل الأزمة العالمية الحالية، وسيتم ذلك بسهولة ويسر.

كما أكد نائب وزير المالية، أن الأزمة الحالية لم يشهدها العالم منذ عام 2008، خاصة بعد ارتفاع الأسعار، لافتا إلى أنه المشهد الأصعب الآن، مؤكدا أن الموازنة العامة تسعى لمواجهة الأزمة الحالية وهدفها المواطن وضمن الاستقرار الاقتصادي، وهو ما يتطلب جهدا كبيرا من جميع المؤسسات في الدولة.

وكشف أن كل مخصصات مبادرة "حياة كريمة" وتحقيق أهدافها متاحة في الموازنة الجديدة للدولة، لافتا إلى أن العلاوة الدورية الجديدة برقم جيد، مع العمل على توافر جميع السلع الضروية على المدى الطويل والقصير.

وأقر نائب وزير المالية بوجود تحديات كثيرة وكبيرة وهنعمل على مواجهتها مشيدا بالتعاون والعمل المشترك بين الحكومة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.