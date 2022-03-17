الرئيس الفرنسي يعتزم الكشف عن برنامجه الانتخابي اليوم

من المقرر أن يكشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، عن برنامجه الانتخابي، وذلك قبل ثلاثة أسابيع من بدء الانتخابات الرئاسية.

وبعد الكشف عن برنامج إعادة انتخابه الساعة الثالثة بالتوقيت المحلي (1400 بتوقيت جرينتش)، سوف يعقد ماكرون مؤتمرا صحافيا.

ويواجه ماكرون، الذي يقوم بجهود دبلوماسية مكثفة لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا، اتهامات من جانب منافسيه بتجنب الحملات الانتخابية والمناظرات. وقد أعلن ماكرون عن ترشحه رسميا في الانتخابات في اللحظة الأخيرة، منذ أسبوعين.

ويخوض ماكرون -44 عاما- الانتخابات سعيا لإعادة انتخابه.

ومن المقرر إجراء الجولة الاولى من الانتخابات في العاشر من أبريل المقبل، على أن تجرى جولة الإعادة في 24 أبريل المقبل.

ويتصدر ماكرون استطلاع الرأي، كما أنه عزز من صدارته منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا.

وقال ماكرون في خطاب إعلانه عن ترشحه للانتخابات إنه سوف يستخدم الفترة الثانية لتعزيز اقتصاد فرنسا وسيادتها وتأمين مستقبل البلاد. كما تعهد ببذل المزيد من أجل العدالة الاجتماعية.