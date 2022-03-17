تقدم لكم «الشروق» نشرة الخامسة مساءً، والتي تتناول أهم وآخر أخبار الاقتصاد ومجتمع المال والأعمال التي حدثت على مدار اليوم.

وترصد نشرة الشروق الاقتصادية أهم أخبار اليوم الخميس 17 مارس 2022 والتي جاء في مقدمتها:

التموين: ضخ كميات كبيرة من السلع بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 30% يوميا

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية ‏أن الوزارة تضخ يومياً كميات كبيرة من السلع بالمجمعات الاستهلاكية تصل إلى 50% عن المعتاد وبتخفيضات تصل إلى 30%.

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الزراعة توفر السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

أطلقت اليوم وزارة الزراعة قافلة من المنافذ المتنقلة تشمل ٢١ سيارة إلى محافظتي الفيوم والقليوبية، محملة بالسلع الغذائية والخضر والفاكهة واللحوم والدواجن وبيض المائدة من إنتاج مزارع الوزارة، بأسعار مخفضة للمواطنين.

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زيادة أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة خاصة حتى نهاية شهر رمضان بالجيزة

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اجتماعا موسعا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة لبحث الوسائل المناسبة لمنع الممارسات الاحتكارية وتكثيف المعروض من المنتجات والسلع الاستهلاكية لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة، ووجه المحافظ، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال والسلاسل التجارية واتخاذ مايلزم نحو منع الممارسات الاحتكارية ومحاولات التلاعب بالأسعار أو تداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمى.

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تعاون جديد بين الجمارك وغرفة القاهرة لتقليل زمن الإفراج الجمركي

عقدت غرفة القاهرة التجارية اجتماعًا جديدًا مع الدكتورة منى ناصر مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك؛ لاستكمال التعاون الجديد الذي بدأ معها منذ أيام لبحث شكاوى ومقترحات منتسبي الغرفة حول المستجدات الجمركية، وسبل تقليل زمن الإفراج الجمركي عن الرسائل للمساهمة في خفض تكلفة السلع وضبط السوق.

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الخميس 17 مارس 2022.. الذهب يقفز 9 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 893 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب 9 جنيهات في أسواق الصاغة المحلية خلال تعاملات اليوم الخميس، متأثرا بصعود المعدن الأصفر في البورصات العالمية، حيث قفز جرام عيار 21 الأكثر مبيعا في الأسواق المحلية ليسجل 893 جنيها، وصعد جرام عيار 24 ليسجل نحو 1018 جنيها، وارتفع جرام عيار 18 ليسجل نحو 771 جنيها، كما زاد سعر الجنيه الذهب 72 جنيها ليسجل 7117 جنيها.





وزير الكهرباء يبحث مع سفيرة الإمارات سبل تعزيز التعاون في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة

بحث الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع مريم الكعبي سفيرة الأمارات بالقاهرة، سبل دعم وتعزيز التعاون وفتح فرص الاستثمار بين الدولتين الشقيقتين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات الهيدروجين الأخضر.

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غرفة الملابس تستهدف توعية 20 ألف عامل بمصانع العامرية

عقدت غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، ورشة عمل بالتعاون مع مجلس السكان الدولي تحت عنوان: "صحتنا راس مالنا"؛ بهدف توعية العاملين من الذكور والاناث بمصانع الملابس الجاهزة بأهمية الصحية العامة والإنجابية، وكيفية تحسينها بما يخدم العملية الإنتاجية، وقال محمد عبد السلام رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات، إن الورشة تعد جزءا من الحملة التي تقوم بها الغرفة المخطط لها أن تستمرعلي مدار عام ونصف وتستهدف توعية نحو 20 ألف عامل وعاملة بمصانع الملابس بمنطقة العامرية بأهمية الحفاظ علي الصحة العامة بما يخدم معدلات الإنتاج والنمو الاقتصادي ويساعد في تحسين الاحوال الاقتصادية للعاملين والعاملات بالقطاع.

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إضافة 10 محطات لشبكة مترو الأنفاق خلال الـ3 سنوات الماضية

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، العدد الرابع من تقرير مُتابعة موازنات البرامج والأداء على المستوى القطاعي، الذي يغطي الفترة من (18/2019) حتى (20/2021)، ويستعرض كل البرامج التنموية في مختلف القطاعات، وربطها بأهداف التنمية المستدامة، ويتناول التقرير المشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال الأعوام الـ3 الماضية، فيما يتعلق بمترو الأنفاق وتطوير خدمات السكك الحديدية، ذكر التقرير أنه تم إضافة 11.5 كم و10 محطات لشبكة مترو الأنفاق، مما ساهم في زيادة عدد الرحلات ليصل إلى 1.6 مليون رحلة، فضلا عن تطوير 212 مزلقانا بنظام التحكم الأتوماتيكي خلال 3 سنوات، ليصل إجمالي المزلقانات المطورة إلى 553 مزلقانا، وتطوير 84 محطة سكة حديد، ليصل إجمالي المحطات المُطورة إلى 181 محطة، وتأهيل وتطوير 968 عربة سكة حديد (درجة ثالثة)، وتوريد 131 عربة بضائع جديدة.

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المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو ويونيو المقبلين

أعلنت وزارة المالية اليوم الخميس، مواعيد صرف مرتبات أبريل ومايو ويونيو المقبلين، وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تم تحديد مواعيد صرف مرتبات أشهر أبريل ومايو ويونيو 2022 وتم تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على 4 أيام خلال شهري أبريل ومايو، و5 أيام خلال يونيو، بمراعاة عدد العاملين بهذه الوزارات والانتشار الجغرافي لكل منها والمديريات التابعة لها بالمحافظات على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

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صادرات مصر للسعودية بلغت 1.9 مليار دولار خلال 2021 بزيادة 17.4% عن 2020

استقبلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ماجد القصبى وزيرالتجارة السعودى، حيث استعرض الجانبان سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادى بين البلدين الشقيقين، وأشارت إلى تزايد معدلات التبادل التجارى بين البلدين العام الماضى رغم التداعيات السلبية لفيروس كورونا المستجد على مختلف الاقتصاديات العالمية، وهو ما يعكس خصوصية العلاقات المصرية السعودية على المستويين الرسمي والشعبى، لافتة إلى أن الصادرات المصرية للسعودية العام الماضى بلغت مليار و995 مليون دولار، مقارنة بنحو مليار و699 مليون دولار عام 2020، بنسبة زيادة بلغت 17.4%.

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بـ68 مليون جنيه.. 5 عقود جديدة لتمويل مشروعات متناهية الصغر في أسوان

قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوقيع 5 عقود جديدة لتمويل المشروعات متناهية الصغر، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، في المناطق الأكثر احتياجا والمستهدفة بمبادرة "حياة كريمة" في محافظة أسوان، حيث بلغ إجمالي قيمة العقود الموقعة 68 مليون جنيه، سيتم إعادة ضخها كقروض متناهية الصغر للفئات المستهدفة بقرى المبادرة.

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المجلس التصديري للصناعات الهندسية ينظم ورشة عمل لترتيب الاشتراك بمعرض Automechanika

نظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ورشة عمل للتعريف بمعرض "Automechanika" المقرر إقامة نسخه منه في دبي 22 نوفمبر 2022، إضافة إلى نسخة أخرى من المعرض في المملكة العربية السعودية، وشارك في ورشة العمل ممثلي قرابة 20 شركة مصرية.

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