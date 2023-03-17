محرز يقود قائمة منتخب الجزائر لمباراتي النيجر في تصفيات أمم إفريقيا

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أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر، القائمة التي ستخوض مباراتي النيجر، في تصفيات كأس الأمم الإفريقية «كوت ديفوار - 2023».

وسيواجه المنتخب الجزائري نظيره النيجر يوم الخميس القادم، على ملعب نيلسون مانديلا، فيما ستقام المباراة الثانية بعد 4 أيام على ملعب 14 يونيو.

ويقود رياض محرز نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، قائمة منتخب بلاده الجزائر في مواجهة النيجر بتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

وشهدت قائمة المنتخب الجزائر تواجد 6 لاعبين للمرة الأولى، وهم، كيفين قيطون مدافع باستيا الفرنسي، وريان آيت نوري الظهير الأيسر لوولفرهامبتون الإنجليزي، وزين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة، وجوان حجام مدافع نانت الفرنسي، وبدر الدين بوعناني مهاجم نيس الفرنسي، وفارس شعيبي مهاجم تولوز الفرنسي.