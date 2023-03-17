إضراب شامل في جنين حدادا على أرواح مجزرة الاحتلال الإسرائيلي أمس

عم الإضراب الشامل اليوم الجمعة، محافظة جنين، بشمال الضفة الغربية، حدادا على أرواح الشهداء الأربعة، الذين ارتقوا في العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين أمس الخميس.

وارتقى الشهداء صالح بركات شريم (29 عاما)، ونضال أمين زيدان خازم (28 عاما)، ولؤي خليل الزغير (37 عاما)، والطفل عمر محمد عوادين (16 عاما)، برصاص القوات الخاصة الإسرائيلية، التي اقتحمت مدينة جنين عصر أمس.

وشيعت جماهير غفيرة في جنين ومخيمها، الليلة الماضية، جثامين الشهداء الأربعة، وندد المشاركون في تشييع الجثامين، بجرائم الاحتلال المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، ودعوا إلى تعزيز الوحدة الوطنية للتصدي للاحتلال.