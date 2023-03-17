استكمال جلسة الاستماع لحاكم مصرف لبنان تنفيذا لاستنابة قضائية أوروبية

استكملت جلسة الاستماع لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في قصر العدل في بيروت، اليوم الجمعة، وكانت الجلسة قد بدأت أمس الخميس، تنفيذا لاستنابة قضائية أوروبية.



ومثل سلامة، قبل ظهر اليوم الجمعة، أمام الوفد القضائي الأوروبي في قصر العدل في بيروت لليوم الثاني على التوالي، بحضور قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، تنفيذا لاستنابة قضائية أوروبية.



وانتهت الجلسة بعد ظهر اليوم الجمعة. وغادر وفد القضاة الأوروبيون، على أن يعودوا إلى بيروت في أبريل المقبل لمتابعة تنفيذ الاستنابات القضائية.



وكان وفد قضائي أوروبي قد زار لبنان في كانون الثاني/يناير الماضي.



وفي 20 يناير 2023 أنهت النيابة العامة التمييزية في لبنان تنفيذ طلبات مساعدة قضائية وجهتها إليها دول فرنسا والمانيا ولوكسمبورج، ضمن الأطر الدبلوماسية، "في قضايا تحقيق في تحويلات مالية أجريت في تلك الدول".



ويندرج التعاون بين القضاء اللبناني والقضاء الأوروبي في إطار تنفيذ لبنان لالتزاماته في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد .



يذكر أن الدولة اللبنانية ممثلة برئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر، كانت قد ادعت، الأربعاء الماضي، على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعلى شقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك بجرائم الرشوة والتزوير واستعمال المزور وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرب الضريبي. وطلبت توقيفهم وحجز ممتلكاتهم.