ضبط مخزن دقيق بلدي في شبراخيت ينتقص نصف كيلو من وزن الجوال الواحد

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع مديرية التموين، وبإشراف مجدي الخضر وكيل الوزارة، اليوم، حملة استهدفت مصانع ومحال بيع السلع الأساسية والتموينية.

وتلقى اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، إخطارًا بشن سمير البلكيمي، مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، حملة تموينية بناحية شبراخيت، أسفرت عن ضبط أحد مخازن الدقيق البلدي لوجود عجز في وزن الجوال الواحدة بمقدار 435 جراما، وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليه وتحصيل الغرامات المستحقة.

كما ضبطت الحملة 3000 عبوة منظفات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدرها، وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ اللازم قانونا.

كما تمكنت الحملة من ضبط أحد فروع الشركة العامة لتجارة الجملة، أغلق الفرع وتوقف عن صرف السلع التموينية للتجار التموينين، و4 تجار تموينين أغلقوا محلاتهم وتوقفوا عن صرف السلع التموينية للمواطنين في أوقات العمل الرسمية، وتم اتخاذ اللازم قانونا.

كانت الحملة برئاسة السيد الوكيل وبرفقة حسن طاحونيه وعلي أبوزيد، وتستمر حملات الرقابة التموينية ليلا ونهارا للقضاء على الفساد والمخالفين للقوانين والمتلاعبين بالدعم.