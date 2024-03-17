إطلاق فعاليات الدورة التدريبية «الأزمات والكوارث» لأعضاء نادي التطوع بالمنيا

صرح مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا، بأن وزارة الشباب والرياضة تواصل من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب والإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، تنفيذ فعاليات دورة "الأزمات والكوارث" بمركزي شباب "مدينة ديرمواس، والحسايبة"، لأعضاء نادي التطوع بالمحافظة.

من جانبه أوضح وليد سيد حسين عبد الرحمن، مدير عمليات مطارات واستشاري إدارة الأزمات والكوارث ومدير الدورة، في بيان له اليوم الأحد، أن الفرق بين الأزمة والكارثة وكيفية التعامل مع الأزمة، مشيرًا إلى أن الدورة شهدت مشاركة واسعة من الشباب المهتمين بتطوير مهاراتهم في التعامل مع الأوضاع الطارئة والكوارث.

فيما تضمنت الدورة جلسة تدريبية ونقاشات جماعية، وتبادل الخبرات بين المشاركين، وتناول موضوعات مثل "تحليل المخاطر، وتنظيم الاستجابة الطارئة، وإدارة الأزمات الطبيعية والبيئية، والاتصالات في الأزمات".

وتعد هذه الدورة الأولى من سلسلة من الأنشطة التدريبية التي ستعقد ضمن خطة أندية التطوع لهذا العام، حيث سيتم تنظيم مزيد من الدورات وورش العمل لتمكين الشباب من المساهمة في تنمية المجتمع والتعامل مع الأوضاع الطارئة.

وتهدف الدورة إلي تطبيق المهارات والمعرفة التي اكتسبوها في المجتمعات المحلية، وفي حالات الطوارئ الحقيقية، وتعزيز الوعي والاستعداد للأزمات في المنطقة.