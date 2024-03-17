إنشاء قسم منفصل لأمراض القلب والأوعية الدموية في كلية طب البشري بجامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، إنشاء قسم منفصل لأمراض القلب والأوعية الدموية بكلية طب البشري بالجامعة، وذلك بهدف تقديم الرعاية الطبية عالية الجودة، من خلال أحدث التقنيات الطبية والعلاجية، وذلك تحت إشراف كوكبة علمية من الأطباء الذين يتمتعون بخبرة متقدمة في علاج مختلف التخصصات بأمراض القلب.

وأكد "النعماني"، في بيان له اليوم الأحد، أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسة تسعى الجامعة باستمرار إلى بناء منظومة صحية قوية ومستدامة، وذلك تحقيقاً لرؤية الجامعة نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية وبجودة عالمية، من أجل تخفيف معاناة المرضى بالقضاء على قوائم الانتظار.

وتابع رئيس الجامعة، أن القسم يضم مجموعة كاملة من التشخيصات والعلاج لجميع أمراض الجهاز القلبي الوعائي والرئتين والشعب الهوائية، مضيفًا أنه مزود بجهاز القسطرة القلبية والشريانية، والمدعوم بعدد كبير من أجهزة رسم القلب وجهاز إيكو، ويعد الجهاز الأول من نوعه في صعيد مصر وتبلغ تكلفته 30 مليون جنيه، مما يساعد في استقبال المزيد من الحالات وتوفير الرعاية الصحية والعلاجية المناسبة لهم.

من جانبه أشار الدكتور مجدي أمين القاضي، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إلى أن قسم أمراض القلب تحتوي على وحدة للرعاية المركزة بالمقر القديم بها 20 سريرًا، ووحدة أخرى بالمستشفى الجديد بها 10 أسر، وذلك على مستوى عالٍ من الكفاءة، والتي تتوافق مع المعايير العالمية والحديثة.

بدوره لفت الدكتور شرف الدين شاذلي، رئيس قسم القلب والأوعية الدموية بكلية الطب البشري بالجامعة، إلى أن القسم يقدم مجموعة كاملة من التشخيصات والعلاج لجميع أمراض الجهاز القلبي الوعائي والرئتين والشعب الهوائية، وكذا الأوردة والشرايين في أماكن الإسعافية والمرضى الداخليين.

وأوضح أن القسم متخصص في علاج أمراض القلب التاجية، وأمراض صمامات القلب، وعدم انتظام ضربات القلب، وأمراض القلب الخلقية والمكتسبة، وكذا أمراض التهابات القلب والأوعية الدموية، إلى جانب عدد من المجالات الأخرى.