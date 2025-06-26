فرنسا تقر بالمشاركة في اعتراض مسيرات إيرانية كانت في طريقها لإسرائيل

قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، إن الجيش الفرنسي شارك في جهود لاعتراض طائرات مسيرات إيرانية كانت تستهدف إسرائيل قبل وقف إطلاق النار هذا الأسبوع.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، جاء ذلك خلال مناقشة برلمانية في وقت متأخر من يوم الأربعاء، حول الوضع في الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن «الجيش الفرنسي اعترض أقل من 10 طائرات مسيرة في الأيام القليلة الماضية، خلال العمليات العسكرية المختلفة التي نفذتها إيران ضد إسرائيل، سواء بواسطة أنظمة أرض-جو أو المقاتلات من طراز رافال».

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن «القوات العسكرية الفرنسية لم تشارك في الهجمات على إيران».

لكنه نوه أن «منظومات الدفاع الجوي وطائرات اعترضت رافال عدة طائرات إيرانية مسيرة كانت في طريقها إلى إسرائيل، وحلقت فوق منشآت وقواعد فرنسية».

وبدأت إسرائيل مهاجمة إيران في 13 يونيو، قائلة إنها تهدف إلى تدمير القدرات النووية لطهران.

وأدت ضرباتها إلى القضاء على عدد من أبرز القيادات العسكرية الإيرانية فضلا عن مقتل عدد من العلماء في المجال النووي.

وقالت السلطات الإيرانية إن 610 أشخاص قتلوا وأصيب نحو خمسة آلاف في أنحاء البلاد.

وردت إيران بإطلاق صواريخ في هجمات أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 28 شخصا في إسرائيل، وألحقت أضرارا بمئات المباني، حتى دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.