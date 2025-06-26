خامنئي يستنكر تصريحات ترامب بشأن استسلام إيران: تخاريف لن يقبل بها شعبنا

استنكر المرشد الإيراني علي خامنئي، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي دعا فيها إيران إلى الاستسلام.

وقال في كلمة مسجلة، مساء الخميس، إن تصريحات الرئيس الأمريكي تؤكد أن المسألة لا تتعلق بتخصيب اليورانيوم أو الإمكانات النووية الإيرانية.

وأضاف: «إيران العظيمة التي تتسم بتاريخ عظيم لن تقبل بالاستسلام، والشعب الإيراني يستهزئ بما يقوله ترامب في هذا الصدد».

ونوه أن واشنطن دخلت في عداوة مع طهران منذ انتصار الثورة الإسلامية، متذرعة بحقوق الإنسان، وقضايا المرأة، والإمكانات الصاروخية الإيرانية، والملف النووي.

وأشار إلى أن الهدف الأمريكي الواضح هو «استسلام إيران»، واصفًا تلك التصريحات بأنها «تخاريف لن يقبل بها الشعب الإيراني».