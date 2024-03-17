إسماعيل يوسف: عبد الله السعيد يُستهلك في الزمالك

علق إسماعيل يوسف، نجم الزمالك السابق على مباراة الأهلي والزمالك الماضية في نهائي كأس مصر.
قال إسماعيل يوسف في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" على قناة "المحور": "مباراة الأهلي كان بها مشاكل فنية كبيرة، والزمالك قدم 80 دقيقة بمستوى عالي".
أضاف: "الزمالك سيطر على منطقة وسط الملعب وتشكيل الأهلي ساعد الزمالك كثيرًا، ولكن الزمالك لم يستغل ذلك".
تابع: "مشكلة الزمالك عدم القدرة على استغلال، أحداث المباراة والتسجيل من البداية، وعبدالله السعيد يتم استهلاكه في مركز غير مركزه".
أشار: "كان لابد من تواجد جوميز على رأس القيادة الفنية منذ فترة أكبر حتى يتمكن من معرفة المستوى الفني للاعبين".
أوضح: "فترة التوقف الدولي ستساعد جوميز بشكل كبير، وسيستطيع اختيار التشكيل الأنسب خلال الفترة القادمة".
واصل: "هناك مشاكل أيضًا في بعض المراكز في تشكيل الزمالك بسبب عدم وجود بدائل وكذلك بعض الإصابات".
أكمل: "الزمالك قام بالتدعيم في بعض المراكز ولكنه تغافل عن بعض المراكز الأخرى، ولابد من وجود مدافع وظهير ورأس حربة، وهناك مشكلة أيضًا في مستوى حراس المرمى".
أتم إسماعيل يوسف:" نصيحتي لـ دونجا في مركز اللاعب رقم 6 .. لابد أن تقوم بالدور التكتيكي الذي سيقوله المدرب، وقطع الكرات وتمريرها بشكل صحيح.. وخد طارق حامد مثال أعلى ليك".