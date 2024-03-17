إسماعيل يوسف: عبد الله السعيد يُستهلك في الزمالك

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علق إسماعيل يوسف، نجم الزمالك السابق على مباراة الأهلي والزمالك الماضية في نهائي كأس مصر.

قال إسماعيل يوسف في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" على قناة "المحور": "مباراة الأهلي كان بها مشاكل فنية كبيرة، والزمالك قدم 80 دقيقة بمستوى عالي".

أضاف: "الزمالك سيطر على منطقة وسط الملعب وتشكيل الأهلي ساعد الزمالك كثيرًا، ولكن الزمالك لم يستغل ذلك".

تابع: "مشكلة الزمالك عدم القدرة على استغلال، أحداث المباراة والتسجيل من البداية، وعبدالله السعيد يتم استهلاكه في مركز غير مركزه".

أشار: "كان لابد من تواجد جوميز على رأس القيادة الفنية منذ فترة أكبر حتى يتمكن من معرفة المستوى الفني للاعبين".

أوضح: "فترة التوقف الدولي ستساعد جوميز بشكل كبير، وسيستطيع اختيار التشكيل الأنسب خلال الفترة القادمة".

واصل: "هناك مشاكل أيضًا في بعض المراكز في تشكيل الزمالك بسبب عدم وجود بدائل وكذلك بعض الإصابات".

أكمل: "الزمالك قام بالتدعيم في بعض المراكز ولكنه تغافل عن بعض المراكز الأخرى، ولابد من وجود مدافع وظهير ورأس حربة، وهناك مشكلة أيضًا في مستوى حراس المرمى".

أتم إسماعيل يوسف:" نصيحتي لـ دونجا في مركز اللاعب رقم 6 .. لابد أن تقوم بالدور التكتيكي الذي سيقوله المدرب، وقطع الكرات وتمريرها بشكل صحيح.. وخد طارق حامد مثال أعلى ليك".