النتائج الأولية تظهر فوز بوتين بالانتخابات الرئاسية بنسبة 88%

في أعقاب انتخابات رئاسية روسية صاحبتها مزاعم بالتلاعب، أعلنت لجنة الانتخابات الروسية تحقيق فلاديمير بوتين نتيجة قياسة تبلغ نحو 88% من أصوات الناخبين.



وأعلنت رئيسة اللجنة إيلا بامفيلوفا، هذه النتيجة الأولية مساء اليوم الأحد بعد فرز نحو ربع أوراق الاقتراع.



وأعلن التلفزيون الرسمي الروسي أن بوتين (71 عاما) هو الفائز بالانتخابات اليوم الأحد على أساس العديد من استطلاعات رأي الناخبين. وأشارت توقعات بعد إغلاق مراكز الاقتراع اليوم الأحد إلى أن بوتين حصل على 87 % من الأصوات، وفقا لوسائل إعلام رسمية روسية.



وإذا تأكدت هذه النسبة البالغة 88%، فستكون نسبة قياسية وأعلى نتيجة يحققها بوتين، الذي حصل على نسبة 7ر76% في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت عام عام 2018.



يذكر أنه لم يتم السماح لأي مرشح حقيقي من المعارضة بخوض الانتخابات التي أجريت على مدى ثلاثة أيام.



ولم يراقب مراقبون دوليون الانتخابات، التي أجريت في مختلف أنحاء روسيا الشاسعة والتي تمتد عبر 11 منطقة زمنية، والتي شهدت احتجاجات متعددة شارك فيها الآلاف من معارضي بوتين.



ومن المنتظر أن تكون أول نتائج حقيقية للانتخابات متاحة غدا الاثنين. وفي الانتخابات الماضية، كانت النتائج النهائية تأتي متوافقة مع التوقعات.



وعلى الرغم من محاولات الترهيب من جانب السلطات، شهدت عملية التصويت اليوم الأحد احتجاجات مناهضة لبوتين، حيث تجمع محتجون عند مراكز الاقتراع وقت الظهر تماما، في إشارة إلى معارضة بوتين الذي يسيطر على السياسية الروسية منذ نحو ربع قرن.



وعصر اليوم الأحد، قالت لجنة الانتخابات إن نسبة المشاركة بلغت 70% من نحو 114 مليون ناخب مؤهل، وهي نسبة قياسية. إلا أن مراقبين مستقلين أشاروا إلى تلاعب منهجي بهذه الأرقام الكبيرة.



وفي العاصمة الألمانية برلين، شاركت يوليا نافالنايا أرملة المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني في احتجاجات مناوئة للرئيس بوتين بالقرب من السفارة الروسية اليوم الأحد.



ونشر فريق نافالني على منصة تليجرام بعد ظهر اليوم صورا تظهر فيها نافالنايا برفقة المتحدثة باسم الفريق كيرا يارميش وسط حشد من الناس في شارع فيلهلم.



كما يظهر في الصور أيضا امرأة وهي تعانق نافالنايا، وكتب الفريق "ضد بوتين ظهرا"؛ وهذا هو الشعار الذي تم اتخاذه للاحتجاجات على الانتخابات الرئاسية في روسيا.



وأفادت الشرطة الألمانية بأن نحو 800 شخص شاركوا في المظاهرة؛ وهتف المتظاهرون:" النصر لأوكرانيا، الحرية لروسيا" و"نافالني بطل روسيا" و"بوتين غير شرعي".



ولوح العديد من الأشخاص بأعلام تتكون من خطين باللون الأبيض يتوسطهما خط باللون الأزرق، وقال المشاركون إن من المفترض أن تعبر هذه الأعلام الجديدة عن روسيا الحرة. (يذكر أن علم الاتحاد الروسي يتكون من ثلاثة خطوط أفقية متساوية: العلوي أبيض والوسط أزرق والأسفل أحمر).



وأفادت بيانات الشرطة بأن هناك إلى جانب المظاهرة مباشرة طابورا أمام السفارة الروسية يضم نحو 2000 شخص حضروا للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.



وأظهرت مقاطع فيديو على منصة إكس انتظام كل من نافالنايا ورجل الأعمال الروسي المناوئ للكرملين والمقيم في المنفى في بريطانيا، ميخائيل خودروفسكي، في طابور الناخبين.