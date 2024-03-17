بروتوكول تعاون بين العدل والاتصالات والبنك المركزي لتيسير الاستعلام عن سريان التوكيلات

شهد المستشار عمر مروان، وزير العدل، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل والبنك المركزي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، بشأن تنمية التعاون المتبادل بين الأطراف في ميكنة بعض خدمات الشهر العقاري والتوثيق الإلكتروني وتقديم الخدمات للبنوك في ظل سياسة الدولة نحو التحول الرقمي وتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين.



ويهدف البرتوكول إلى تيسير عملية الاستعلام عن سريان التوكيلات (المميكنة، الورقية) من قبل 37 بنكا خاضعا لرقابة البنك المركزي، وذلك من خلال تطبيق إلكتروني تقوم بإنشائه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة الاستعلام الإئتماني، مع إمكانية إضافة خدمات أخري مستقبلًا.



تضمن البرتوكول، الحفاظ علي سرية كافة البيانات والمعلومات التي يتم تداولها أثناء استخدام التطبيق.