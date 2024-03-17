يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء.

وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تكون هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية، تكون رعدية أحيانا على مناطق من شمال ووسط الصعيد وجنوب سيناء ومناطق من محافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، مع نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

العظمى الصغرى

القاهرة 24 13

العاصمة الادارية 24 12

6 اكتوبر 23 12

بنهــــا 24 13

دمنهور 23 13

وادى النطرون 24 12

كفر الشيخ 24 13

المنصورة 23 13

الزقازيق 24 12

شبين الكوم 24 13

طنطا 24 13

دمياط 20 13

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 24 11

السويس 26 12

العريش 21 09

رفح 21 09

رأس سدر 28 11

نخل 26 10

كاترين 21 07

الطور 28 15

طابا 27 14

شرم الشيخ 29 18

الاسكندرية 21 12

العلمين الجديدة 20 11

مطروح 18 10

السلوم 18 09

سيوة 22 09

رأس غارب 28 17

الغردقة 28 17

سفاجا 29 15

مرسى علم 28 17

شلاتين 29 19

حلايب 28 20

أبو رماد 28 18

رأس حدربة 28 18

الفيوم 30 13

بني سويف 30 12

المنيا 31 11

أسيوط 30 12

سوهاج 31 13

قنا 34 15

الأقصر 36 16

أسوان 38 17

الوادى الجديد 34 14

أبوسمبل 39 18