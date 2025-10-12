الرئيس الكولومبي يقدم هدايا لناشطتين من أسطول الصمود العالمي

قدم الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، هدايا لناشطتَين كولومبيتين شاركتا في أسطول الصمود العالمي، واحتجزتهما إسرائيل في المياه الدولية وهما في طريقهما إلى غزة، قبل إطلاق سراحهما.

وأفاد مراسل الأناضول، أن الرئيس بيترو، الذي كان في العاصمة البلجيكية بروكسل، التقى، السبت، بالناشطتَين مانويلا بيدويا، ولونا باريتو.

وعانق بيترو، الناشطتين اللتين أُطلق سراحهما بعدما احتجزتهما إسرائيل، ووصفهما بـ"البطلتين".

وقدّم لهما الهدايا، معربا عن فخره بهما، وقال: "شباب كولومبيا رائعون، ليسوا إرهابيين، هم مع الحرية والسلام".

وعقب لقائهما بيترو، عادت بيدويا وباريتو، إلى كولومبيا، وأكدتا في حديث للصحفيين على مواصلة نضالهما لإسماع صوت الشعب الفلسطيني، شاكرين الرئيس على دعمه.

وقبل أيام، هاجمت إسرائيل في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط "أسطول الصمود" العالمي، أثناء إبحاره باتجاه القطاع الفلسطيني.

واعتقلت إسرائيل تعسفيا مئات الناشطين الذين كانوا على متنه، قبل أن تفرج عن معظمهم، وسط أحاديث عن تعرضهم لـ"تعذيب" و"سوء معاملة".

ومنذ نحو 18 سنة، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية، جراء تداعيات حرب الإبادة التي شنتها لأكثر من عامين منذ 8 أكتوبر 2023.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و806 شهداء، و170 ألفا و66 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.