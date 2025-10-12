تأهيل خاص لثلاثي الزمالك استعدادا لديكيداها

أدى الثلاثي عدي الدباغ وآدم كايد وناصر منسي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة ديكيداها الصومالي في بطولة كأس الكونفدرالية.

ويعاني عدي الدباغ من إصابة في العضلة الضامة، ويخضع للمرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي، في حين يعاني ناصر منسي من إصابة في العضلة الخلفية ويخضع للمرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي، بينما يشكو الفلسطيني آدم كايد من إصابة في عضلة السمانة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره ديكيداها الصومالي في السادسة مساء يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.