الحوثيون: قصف أمريكي يستهدف السفينة المحتجزة جلاكسي ليدر

أعلنت جماعة الحوثي، مساء اليوم الأحد، عن قصف أمريكي بغارتين استهدف السفينة المحتجزة "جلاكسي ليدر".

وذكرت الجماعة في بيان مقتضب أن " غارتين للعدو الأمريكي استهدفتا كابينة القيادة في السفينة الإسرائيلية المحتجزة جلاكسي ليدر".

ولم يتطرق البيان إلى مزيد من المعلومات، أو نتائج القصف، بينما لم يصدر تعليق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية حول الأمر.

وهذه السفينة يحتجزها الحوثيون منذ 19 نوفمبر 2023، وتقول الجماعة إنها إسرائيلية، بينما سبق أن نفت تل أبيب ذلك، معلنة أنها مملوكة لشركة بريطانية تشغلها شركة يابانية، ونفت أن يكون على متنها إسرائيليون.

وفي يناير الماضي، أفرجت جماعة الحوثي بوساطة عمانية عن أفراد طاقم هذه السفينة وهم 25 شخصا من جنسيات مختلفه.